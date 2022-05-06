МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Для решения глобальной проблемы продовольственной безопасности необходимо вернуть на мировые рынки удобрения и продукты из Белоруссии, Украины и России, заявил на заседании СБ ООН генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперт рассказал о последствиях повышения экспортных квот на удобрения

"Предметное решение глобальной проблемы продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продуктов питания и удобрений в России и Беларуси в мировые рынки" <…>, — отметил генсек.