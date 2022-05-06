МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу понизил курс юаня к доллару до 6,6332, что стало минимальным показателем с 5 ноября 2020 года, следует из заявления на сайте ЦБ.
Средний обменный курс юаня к доллару в четверг – первый рабочий день после майских праздников – показал активный рост на 505 базисных пунктов, однако уже в пятницу резко упал сразу на 660 базисных пунктов.
ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне продолжающегося локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике, а также новой вспышки COVID-19 в Пекине. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт.
Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.
https://1prime.ru/world/20220506/836834980.html
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