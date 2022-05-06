МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Власти Монголии повысят размер минимальной заработной платы более чем на 30% — до 550 тысяч тугриков в месяц (180 долларов), передает агентство Монцамэ. Исследование показало, какие зарплаты получают вахтовые работники

Соответствующее решение было принято на заседании национальной трехпартийной комиссии по социально-трудовым правам. В настоящее время минимальная зарплата в Монголии составляет 420 тысяч тугриков (138 долларов).

Решение вступит в силу с 1 января 2023 года.

В стране насчитывается около 1,1 миллиона работников, минимальную заработную плату получают порядка 8% из них, или около 80 тысяч человек, отмечает агентство.