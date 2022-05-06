Власти Монголии решили резко повысить размер минимальной зарплаты
СМИ: в Монголии с Нового года повысят минимальную зарплату более чем на 30% - до $180
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Власти Монголии повысят размер минимальной заработной платы более чем на 30% — до 550 тысяч тугриков в месяц (180 долларов), передает агентство Монцамэ.
Соответствующее решение было принято на заседании национальной трехпартийной комиссии по социально-трудовым правам. В настоящее время минимальная зарплата в Монголии составляет 420 тысяч тугриков (138 долларов).
Решение вступит в силу с 1 января 2023 года.
В стране насчитывается около 1,1 миллиона работников, минимальную заработную плату получают порядка 8% из них, или около 80 тысяч человек, отмечает агентство.
https://1prime.ru/world/20220506/836835767.html
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