МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО перекроит карту Европы. Об этом предупредила американский политолог Энн Слотер в статье для Financial Times.

"Принятие этих стран в военный альянс <…> углубит разногласия двадцатого века и помешает более смелым и отважным размышлениям о том, как достичь мира и процветания в двадцать первом веке", — уверена эксперт.

Автор отметила, что в предыдущем столетии Европа делилась на два идеологически разных лагеря. В одном из них строили капитализм, а в другом — коммунизм. На линии разграничения биполярного мира стояли войска НАТО и Советская армия. По мнению Слотер, теперь это деление необходимо оставить в прошлом, а Россия должна стать частью европейского континента.

Выйти из сложившейся в регионе ситуации можно только с помощью интенсивного экономического сотрудничества и развития институтов безопасности, считает обозреватель. В конечном итоге все страны Европы, включая и Россию, должны стать единым пространством, заключила она.

Напомним, что Финляндия и Швеция допустили возможность отказа от нейтрального статуса и вступления в Североатлантический альянс после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг пообещал обеспечить этим государствам ускоренный процесс принятия в блок, а постпред США при НАТО Джулианн Смит выразила надежду, что решение о присоединении будет принято в ближайшие "месяцы и недели".

В России не раз подчеркивали, что альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия военного объединения не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.