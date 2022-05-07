МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Европейские и американские банки готовятся понести убытки на общую сумму более $10 миллиардов в случае сокращения деятельности в России или полного ухода с российского рынка, сообщает RT со ссылкой на газету Financial Times. Украинские банки сворачивают свою работу в Херсонской области

Издание отмечает, что крупнейший итальянский банк UniCredit недавно зарезервировал под возможные потери в Российской Федерации свыше 1,2 миллиарда евро и при этом предупредил о риске потерять 5,3 миллиарда евро в случае полного ухода из России.

В свою очередь французский банк Societe Generale сообщает, что готовится потерять порядка 3,1 миллиарда евро.

Как говорилось ранее, зарубежные компании, уходящие с рынка России, вынуждены "играть с огнем" и нести значительные финансовые потери в связи с "болезненным выходом" из российских проектов.

В то же время президент России Владимир Путин отмечал, что многие западные компании утверждают, что покидают российский рынок, "но не уходят".

зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, со своей стороны, заявил, что ряду зарубежных компаний, спешно покинувших Россию, вернуться будет труднее, чем уйти.