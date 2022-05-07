МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. "Челси" подписал соглашение на 4,25 миллиарда фунтов стерлингов о продаже клуба консорциуму бизнесменов с участием американского миллиардера Тодда Бели, передает "Коммерсант" со ссылкой на сообщение клуба.

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Отмечается, что на 2,5 миллиарда фунтов будут приобретены акции клуба, которые планируется направить на благотворительные цели. А еще 1,75 миллиарда бизнесмены вложат в развитие "Челси".

Как ожидают в лондонском клубе, если будет получено разрешение регулятора, продажа завершится в конце мая.

При этом сообщается, что кроме Бели в консорциум бизнесменов-покупателей входят еще один американец Марк Уокер, швейцарец Хансйорг Висс, а также инвестиционная компания Clearlake Capital.

Российский бизнесмен Роман Абрамович, владевший "Челси" с 2003 года, выставил клуб на продажу в начале марта, перед тем как попал в санкционный список правительства Великобритании.