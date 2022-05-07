МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. "Челси" подписал соглашение на 4,25 миллиарда фунтов стерлингов о продаже клуба консорциуму бизнесменов с участием американского миллиардера Тодда Бели, передает "Коммерсант" со ссылкой на сообщение клуба. Футбольный клуб ЦСКА попал под американские санкции

Отмечается, что на 2,5 миллиарда фунтов будут приобретены акции клуба, которые планируется направить на благотворительные цели. А еще 1,75 миллиарда бизнесмены вложат в развитие "Челси".

Как ожидают в лондонском клубе, если будет получено разрешение регулятора, продажа завершится в конце мая.

При этом сообщается, что кроме Бели в консорциум бизнесменов-покупателей входят еще один американец Марк Уокер, швейцарец Хансйорг Висс, а также инвестиционная компания Clearlake Capital.

Российский бизнесмен Роман Абрамович, владевший "Челси" с 2003 года, выставил клуб на продажу в начале марта, перед тем как попал в санкционный список правительства Великобритании.