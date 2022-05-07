МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Конкурс на роль арбитра в Европе, который бы определял политическую динамику на континенте, идет полным ходом. Как пишет американское издание Foreign Policy, США остаются незаменимой державой, хотя пока неясно, в какой мере другие европейские государства будут следовать этой линии. Оценены убытки западных банков в случае ухода из России

Еще в начале текущего года казалось, что будущее Европы — в руках Берлина и Москвы, именно они были европейскими арбитрами. Однако российская военная операция на Украине изменила геополитическую карту региона. И немцы, и русские с нее исчезли. Теперь британцы и поляки оказались на подъеме, а Белый дом вернулся, как минимум, на какое-то время.

Германия как страна с самой сильной экономикой региона определяла жизнь стран зоны евро. Особенно — после финансового кризиса 2008 года. Решения властей ФРГ по вопросам иммиграции, энергетики, налогово-бюджетной политики и дипломатии хотя и критиковались, но мало кто из европейцев мог себе позволить открыто выступить против.

В то же время Россия снова начала принимать участие в политике на континенте. Следуя давно уже установившейся традиции поддерживать добрые отношения с Россией, власти Германии стремилось сохранить деловые связи с Кремлем.

"Германия стала лучшим клиентом для "Газпрома", снабжая российскую экономику и вооруженные силы важнейшей техникой и технологиями, и надеясь на то, что Москва в ответ будет хорошо себя вести", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Сейчас российская военная кампания на Украине и очень робкий ответ Германии кардинально изменили расклад на европейской шахматной доске. Москва и Берлин, претендовавшие на роль арбитров, решающих судьбы Европы в XXI веке, сейчас ослабли и потеряли позиции.

России дали отпор украинцы, а Германию стыдят и критикуют большинство европейских стран.

В то же время Британия и Польша, наряду с другими странами Центральной Европы и Прибалтики, заполняют возникший вакуум и занимают лидирующие позиции в этом противодействии.

В то же время США, пусть неохотно, но наращивают свою группировку войск на восточных рубежах Европы и медленно наращивают поставки оружия Украине.

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