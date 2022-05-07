МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Санкции против России оказались "обоюдоострым оружием". Оно наносит серьезный вред самому Западу, считает обозреватель журнала The Hill политолог, специалист по геополитике Брахма Челлани. Bloomberg обвинил нефтяных гигантов в продолжении сырьевого кризиса

Введенные против Москвы санкции сравнивают с экономическим оружием массового уничтожения, при помощи которого можно сломать экономику России, но меры оказались обоюдноострым мечом, считает автор американского издания.

По его мнению, ущерб от ограничений понесли и те страны, которые их ввели.

"Запад, по сути, попал в ловушку: санкции и углубляющийся украинский конфликт, помогают поднять мировые цены на сырье и энергоносители, и тем самым приводят к увеличению доходов Москвы, даже несмотря на сокращение экспорта ею энергоресурсов", — пишет он.

Кроме того, Вашингтон и его союзники столкнулись не только с ростом инфляции, но и, как следствие, политическими проблемами.

Что касается российского рубля, то он сумел восстановиться благодаря поддерживающим мерам российского правительства, в то время как, например, японская иена упала до 20-летнего минимума по отношению к доллару.

Другая проблема — сбои в цепочках поставок. Они угрожают прибылям западных корпораций. При этом повышение процентных ставок, призванное сдержать инфляцию, на деле усложняет положение потребителей, а не улучшает его.

В результате апрель стал худшим месяцем для торгов на Уолл-Стрит с начала пандемии коронавирусной инфекции. Индекс S&P 500 за упал на 8,8%.

По информации финского центра "Исследований в области энергетики и чистого воздуха", с начала спецоперации на Украине государства, наложившие санкции на Россию, заплатили ей 62 миллиарда долларов за поставки энергоносителей.

Как отмечает Челлани, Россия — самая богатая страна с точки зрения запасов природных ресурсов, даже под санкциями ее значение на мировом рынке очень велико.

В качестве проигравших от антироссийских санкций политолог назвал бедные страны, для которых рост цен на энергоносители и продовольствие — крайне чувствителен и грозит дестабилизацией.

Пока Запад стремится вызвать у России "шок и трепет", введенные санкции непредсказуемы с точки зрения последствий для самих европейских игроков.

"Исторически санкции работали лучше против малых и уязвимых государств, чем против крупных и могущественных", — добавил политолог.

По его мнению, эти ограничения не приводят к быстрому эффекту, и даже в Белом доме не верят, что они позволят достичь целей США. Односторонние санкции против Кремля ударят по Западу и его позициям — прежде всего по контролируемой им глобальной финансовой архитектуре.

В мире также опасаются последствий пересечения "красных линий" США и получили стимул поскорее создать параллельную финансовую систему после того, как российские золотовалютные резервы попали под блокировку.