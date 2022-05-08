МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне вводимого европейскими странами очередного — шестого — пакета ограничительных мер в отношении России признал, что среди стран ЕС по-прежнему нет единства относительно этих рестрикций, при этом США назвал "самой могущественной страной", поблагодарив Вашингтон и Лондон за "уровень санкционной политики". Медведев объяснил, почему Зеленский продолжит клянчить у Запада

Заявление Зеленского прозвучало на фоне объявленных в пятницу странами Евросоюза планов применить шестой пакет санкций против России в связи с проводимой ею специальной военной операции на Украине. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщал, что дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжается, в Еврокомиссии уверены, что удастся достичь согласования.

"Европейский союз должен занимать единую позицию. Однако в том, что касается определенных санкций, это не соответствует действительности. За те санкции, которые ЕС ввел, мы благодарны", — сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, на сегодняшний день лишь США и Великобритания демонстрируют безусловную поддержку дальнейшему введению ограничительных мер в отношении России.

"Пока что я вижу, что США выступают акселератором санкционной политики. На мой взгляд, так и должно быть, поскольку они – самая могущественная страна на сегодняшний день. Я вижу тот же уровень поддержки санкций со стороны Великобритании", — отметил Зеленский.

При этом США оказывают Украине беспрецедентную и рекордную по объему военную и финансовую поддержку.

В воскресенье страны G7 намерены провести виртуальную встречу, в ходе которой, как ожидается, будут среди прочего обсуждаться дополнительные санкции против России. Ранее на текущей неделе президент США Джо Байден заявил, что открыт к введению новых рестрикций и будет координироваться по этому вопросу с партнерами по "семерке".

В минувшую среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций будет предусматривать отключение от SWIFT Сбербанка и еще ряда крупных российских банков, а также запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, индивидуальные санкции, поэтапный запрет на импорт российской нефти. Несколько стран выступили против санкций, которые подрывают их экономику.