МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Мировая финансовая система начинает медленную перестройку, при этом Россия — один из главных игроков в этом процессе, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Об этом сообщает РИА Новости. Сенатор рассказал, к чему ведет отказ от российской нефти

"Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция", — считает сенатор.

Он отметил, что даже в МВФ признают, что последние события поколебали позиции доллара как ведущей валюты мира.

"Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало", — заключил Пушков.