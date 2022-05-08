МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Тот факт, что Берлин предупреждает Пекин из-за российской спецоперации на Украине и западных санкций, означает, что в отношениях Германии и Китая произошел "перелом", говорится в статье обозревателя телеканала ZDF Томаса Райхарта. Об этом сообщает РИА Новости. Немецкий банкир предсказал Германии волну банкротств

Автор напоминает, что в конце апреля, когда бундестаг принял заявление с призывом поддержать Украину тяжелым вооружением, в

в адрес Китая была направлена "недвусмысленная угроза": если Пекин будет подрывать санкции Запада и тем более поставлять оружие России, против Китая тоже будут введены санкции.

"Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок. Этот перелом трудно переоценить", — подчеркнул Райхарт.



Он уверен, что этот жест означает окончательное "прощание" с китайской политикой экс-канцлера Ангелы Меркель. Ведь канцлерин была сосредоточена на экономическом сотрудничестве и не хотела признавать "агрессивные амбиции Пекина стать великой державой".

В то же время Райхарт подчеркивает, что заместить китайские рынок, цепочки поставок и технологии немецким предприятиям будет еще труднее, чем заменить российские энергоресурсы.

В итоге он заключает: "Как показывает этот перелом, реальной проблемой в конечном счете является Китай".