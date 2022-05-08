МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Западной цивилизации угрожает упадок из-за ситуации на Украине и другими конфликтами, к котором Соединенные Штаты Америки приложили руку, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".

По мнению авторов статьи, Западу надо перестать искать противников и переосмыслить концепцию своего существования за счет создания себе врагов.

"На первый взгляд развивающийся между Россией и Украиной конфликт — это просто конфронтация двух стран. На самом же деле данная ситуация отражает кризис экспансии западной цивилизации. Этот кризис берет начало из присущей западной цивилизации двойственности. Так называемая двойственность проявляется в том, что Запад принимает лишь свое однородное существование, а неоднородные объекты либо ассимилируются, либо расцениваются как противники, которых необходимо устранить", — говорится в материале.

За образом России как противника в значительной степени стоят США и Запад в целом из-за расширения военного блока НАТО на восток. Часть оснований для этого кроется в православной вере россиян, а также в бывшей коммунистической идеологии, многонациональности страны, огромной территории и так далее. Эти особенности ограничивают ассимиляцию, поэтому Россию видят как противника.

Абсурдность двойственности западной цивилизации заключается в том, что критерии однородности могут быть изменены. Однако суть потребности в противниках сохраняется. Из-за этого конфликты становятся необходимостью.

Альянс НАТО — военная организация, созданная для противостояния Советскому Союзу, изначально ее целью было "держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем Европы". Но после распада СССР блок, утративший свое значение, продолжает поглощать бывшие советские республики, такое поведение само по себе рассматривается как провокация в отношении Кремля.

После распада СССР Россия провела целый ряд реформ по демократизации и начала заниматься улучшением своего имиджа на международной арене. Это было необходимо, чтобы не считаться противником НАТО.

В свою очередь Североатлантический альянс, потеряв главного противника, перевел внимание на такие проблемы, как терроризм, энергетическая безопасность, кибератаки и распространение оружия массового уничтожения. Но отсутствие постоянного условного противника членов внутри блока НАТО было трудно объединить, это привело к снижению влияния альянса.

Эскалация конфликта между Россией и Украиной, несомненно, дала НАТО силы для поддержания существования, отмечает издание. На первый взгляд, украинский кризис — это результат последствий распада Советского Союза и проблем, оставшихся после холодной войны. На самом деле истоки конфликта также можно проследить еще до начала новой истории международных отношений, здесь переплетаются старые и новые, только назревающие, культурные противоречия.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>