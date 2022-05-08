МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Журналистка немецкого издания Алиса Шварцер назвала приглашение канцлеру Германии Олафу Шольцу посетить Киев в День Победы беспрецедентной провокацией, пишет газета Die Welt. СМИ: Украина обнажила кризис Западного мира

По мнению Шварцер, политика президента Украины Владимира Зеленского по отношению к Германии в сложившейся ситуации выглядит сомнительной.

"Я сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать. <…> Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины," — считает автор.

Она помимо этого высказалась об открытом обращении немецких интеллектуалов к властям страны: они требуют отказаться от вооружения Киева, опасаясь эскалации конфликта. Обращение было подписано порядка 250 тысяч жителей Германии.

"Наше открытое письмо выбило пробку из бутылки. В результате дебаты сейчас просто разгорелись в полную силу, и это хорошо. Потому что о таких жизненно важных вопросах нужно говорить. Мало что в моей жизни имело такой смысл, как инициирование этого открытого письма", — особо отметила Шварцер.

Читатели издания Die Welt присоединились к обсуждению двусторонних отношений Берлина и Киева в условиях продолжающегося кризиса.

"Меня угнетает мысль о том, что правительство Германии не имеет собственного плана, а всегда делает именно то, что от него просят в Киеве, лишь бы не выслушивать упреков. Вот почему я подписал первое открытое письмо", — пишет James J.

"Впервые в жизни (а мне 66 лет) я согласен с Алисой Шварцер. Никогда не думал, что это когда-нибудь произойдет", — добавляет пользователь Ludger V.

"Провокации Зеленского явно направлены на эскалацию. НАТО, где доминируют США, уже стоит у своих орудий, и, по-видимому, многие не могут дождаться, когда же и у нас что-то грохнет", — добавляет юзер Exlinx.