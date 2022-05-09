Commerzbank: число банкротств в Европе может увеличиться на фоне стагфляции
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Глава третьего по величине активов банка в Германии Commerzbank Манфред Кноф заявил, что Европе стоит готовиться к сильным "встречным ветрам" из-за последствий ситуации на Украине, пишет издание Handelsblatt.
"Энергоснабжение Германии находится под угрозой, цепочки поставок рассыпаются, у нас высокая инфляция", — цитирует СМИ опубликованную речь Кнофа, которую он планирует произнести на виртуальном общем собрании акционеров банка в среду, 11 мая. —
"Мы не должны обманывать себя: количество банкротств среди наших клиентов, вероятно, увеличится", — отметил банкир.
Помимо этого, Кноф будет говорить о повышенном риске стагфляции в Германии, так как рост цен на энергоносители подстегивает инфляцию и наносит удар по бизнесу.
Банкир считает, что страна столкнется с экономическим спадом, если будет введено эмбарго на российские энергоносители, такие как природный газ, сырая нефть и уголь.
https://1prime.ru/world/20220509/836852473.html