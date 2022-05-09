МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден обманывает своих граждан, обвиняя Россию в тяжелой экономической ситуации в стране, считает обозреватель китайского издания Global Times Вэнь Шен. Commerzbank прогнозирует рост числа банкротств в Европе

Автор напомнил: в начале 2021 года Байден попросил Сенат США принять его спорный план финансового стимулирования на сумму в почти два триллиона долларов. Тогда известные экономисты предупреждали, что этот план приведет к росту инфляции в стране. Но несогласных с курсом Белого дома подвергли резкой критике и даже высмеяли.

В июле и августе 2021го года рост цен в Штатах ускорился, что и подтвердило прогнозы ведущих специалистов. Тогда Байден призывал не беспокоиться, называя рост цен на продукты потребления в США "временной проблемой".

"Инфляция теперь — главная тема на любой кухне в Соединенных Штатах. Когда она достигла рекордных за 40 лет значений, Байден придумал новую историю — обвинил в бешеных ценах Россию. На прошлой неделе фондовый рынок рухнул после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки <…> для сдерживания инфляции. Будет ли Байден и впредь обвинять Россию в крахе фондового рынка и инфляции? Давайте подождем и посмотрим", — пишет газета.

По мнению журналиста, властям США пора тщательно подумать о своей экономической политике. Также необходимо перестать вводить в заблуждение американских избирателей ложными нарративами перед выборами. В противном случае мир продолжит наблюдать, как США играют с огнем за счет всей планеты.