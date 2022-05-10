МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Украинский кризис и растущая инфляция стали сейчас самыми серьезными угрозами, стоящими перед мировой финансовой системой. Об этом пишет ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему.
"ФРС больше не рассматривает пандемию COVID как самую большую угрозу… Ее заменили конфликт на Украине и рекордная инфляция", — сообщается в публикации.
Как отметил регулятор, в значительной мере именно события на Украине поспособствовали росту экономической неопределенности.
"Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему", —отмечается в статье.
https://1prime.ru/world/20220510/836855821.html
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