МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Украинский кризис и растущая инфляция стали сейчас самыми серьезными угрозами, стоящими перед мировой финансовой системой. Об этом пишет ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему. Daily Mail: миллионы британцев замерзнут из-за антироссийских санкций

"ФРС больше не рассматривает пандемию COVID как самую большую угрозу… Ее заменили конфликт на Украине и рекордная инфляция", — сообщается в публикации.

Как отметил регулятор, в значительной мере именно события на Украине поспособствовали росту экономической неопределенности.

"Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему", —отмечается в статье.