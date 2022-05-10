МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Санкции против России не могут быть отозваны даже в том случае, если негативный эффект от них скажется на Германии, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, которая во вторник провела пресс-конференцию в Киеве. Берлин заявил о сокращении зависимости от российского топлива "до нуля"

По ее словам, все сделанные шаги в отношении Москвы были продуманы с учетом долгосрочной перспективы. Ни о какой отмене санкций за спиной Украины не может быть речи, подчеркнула министр.

"Я ясно указала в вопросе о санкциях — санкции не могут быть отозваны, если мы чувствуем, что это имеет экономический эффект в Германии. Нет! Только после того, как Украина снова будет свободна", — транслирует речь Бербок телеканал Welt.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.