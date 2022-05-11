МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Политика администрации президента США Джо Байдена виновата в продовольственной инфляции, которая превращает поход американцев по магазинам в "сплошную агонию". Об этом заявила бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси МакКоги изданию New York Post. Володин обвинил США в стремлении устроить на Украине "голодомор"

"Политика Байдена ведет к увеличению стоимости удобрений, энергии и транспортировки от фермы до магазина. Добавьте к этому общую инфляцию, вызванную чрезмерными расходами федерального правительства. Результат — заоблачные цены на продукты", — сказала она.

МакКоги уверена, что покровители президента в СМИ скрывают истинные причины стремительного роста цен.

"Американцы были поражены серией фальшивых объяснений Белого дома. Сначала Байден обвинил в спекуляции производителей нефти, затем сговор с переработчиками мяса, а затем "путинский рост цен", — пишет она.

Однако, как отметила бывший вице-губернатор, "разрушительную" политику президента можно "отменить". Медведев: печатный станок США сломается из-за помощи Украине

"Начните с удобрений и пестицидов, которые обходятся американским фермерам на 50% дороже, чем год назад. Химические удобрения производятся в основном из природного газа. Отмена ограничений администрации Байдена на внутреннюю добычу природного газа, в том числе открытие разведки и добычи на федеральных землях и на шельфе, поможет снизить цены на удобрения", — цитирует автор статьи экспертов по сельскому хозяйству Heritage Foundation Дарена Бакста и Джошуа Лукса.

По мнению МакКоги, Байден может обуздать общую инфляцию, призвав к жесткой денежно-кредитной политике и остановив неконтролируемые федеральные расходы.