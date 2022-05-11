МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о новом американском пакете помощи Украине. По его мнению, печатный станок США сломается в попытках экономически повлиять на Россию, а цели спецоперации будут достигнуты. Медведев объяснил, почему Зеленский продолжит клянчить у Запада

Конгресс США во вторник одобрил выделение Киеву дополнительного пакета помощи на сумму почти 40 миллиардов долларов.

"Быстрее сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг", — написал Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, американцы также должны "благодарить свои русофобские власти" за "безумные" цены на бензин и продукты.

Зампред Совбеза считает, что помощь Украине объясняется не "любовью" Запада к этой стране, а желанием нанести тяжелое поражение России, ограничить экономическое развитие и ее политическое влияние в мире. Охотников поделить эти "огромные деньги" в американском военно-промышленном комплексе будет немало, считает Медведев.

"Байден просил меньше, но от щедрот накинули еще пару миллиардов. Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана", — написал он.