МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают о том, как поскорее вывести зерно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, США такими действиями устраивают на Украине "голодомор".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка совместно с союзниками ищет возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.