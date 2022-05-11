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Володин обвинил США в стремлении устроить на Украине "голодомор"
Мировая экономика
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В Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают о том, как поскорее вывести зерно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, США такими действиями устраивают на... ПРАЙМ, 11.05.2022
потребрынок, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, вячеслав володин, госдума, сша, украина, сельское хозяйство, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают о том, как поскорее вывести зерно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его мнению, США такими действиями устраивают на Украине "голодомор".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка совместно с союзниками ищет возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.