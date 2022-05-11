Япония приняла закон об экономической безопасности
Верхняя палата парламента Японии приняла закон об обеспечении экономической безопасности
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ТОКИО, 11 мая — ПРАЙМ. Верхняя палата парламента Японии большинством голосов приняла закон об обеспечении экономической безопасности, что означает его принятие парламентом страны. Голосование транслировалось в прямом эфире.
Закон определяет понятие "важные товары" и нацелен на обеспечение населения и экономики стабильным предоставлением доступа к ним и инфраструктуре, укрепление цепочек поставок особо важных товаров. Также он предусматривает неразглашение информации о патентах, которые могут быть использованы в военных целях. За разглашение этой информации предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы или штрафа в 1 миллион иен (7,7 тысячи долларов).
Закон, который вступит в силу поэтапно, начиная с будущей весны, уделяет особое внимание сферам высоких технологий, развитию технологий искусственного интеллекта, обеспечению информационной безопасности и предупреждению киберпреступлений.
https://1prime.ru/world/20220511/836861907.html
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