Politico: Еврокомиссия хочет предложить признать обход санкций против России преступлением в ЕС
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия через две недели предложит признавать обход санкций преступлением в ЕС. Данный шаг упростит для членов Евросоюза возможность конфискации активов, замороженных в рамках санкционных мер против России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на информированные источники.
"Еврокомиссия представит через две недели предложение о признании уклонения от санкций преступлением в ЕС, это шаг, который поможет странам-членам конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России", — пишет издание.
Источники Politico подчеркивают, что эта мера предоставит странам правовую основу для конфискации замороженных активов.
На данный момент, пишет газета, конфискация активов относится к вопросам национального законодательства, которое различается в каждой стране. В некоторых странах уклонение от санкций уже является уголовным преступлением, в других — нет. Новое предложение ЕК, которое потребует единогласия от стран ЕС, а также согласия большинства депутатов Европарламента, направлено на координацию этого правового разнообразия.
В то же время, источники отмечают, что судьба конфискованных активов или доходов от них, будет решаться странами ЕС.
https://1prime.ru/world/20220511/836865334.html