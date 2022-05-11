МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия через две недели предложит признавать обход санкций преступлением в ЕС. Данный шаг упростит для членов Евросоюза возможность конфискации активов, замороженных в рамках санкционных мер против России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на информированные источники. В Китае раскрыли ловушку, в которую попал Киев

"Еврокомиссия представит через две недели предложение о признании уклонения от санкций преступлением в ЕС, это шаг, который поможет странам-членам конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России", — пишет издание.

Источники Politico подчеркивают, что эта мера предоставит странам правовую основу для конфискации замороженных активов.

На данный момент, пишет газета, конфискация активов относится к вопросам национального законодательства, которое различается в каждой стране. В некоторых странах уклонение от санкций уже является уголовным преступлением, в других — нет. Новое предложение ЕК, которое потребует единогласия от стран ЕС, а также согласия большинства депутатов Европарламента, направлено на координацию этого правового разнообразия.

В то же время, источники отмечают, что судьба конфискованных активов или доходов от них, будет решаться странами ЕС.