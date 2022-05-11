МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Ситуация на Украине и ограничительные меры против России давят на малый и средний бизнес во Франции. Об этом сообщает Le Figaro. Bloomberg: санкции за переработку российской нефти было бы самоубийством

В публикации говорится, что опираясь на последние данные, рост цен на сырье и энергию, а также проблемы с поставками, связанные с нехваткой определенных материалов, оказывают сильное влияние на производство.

Издание сообщает, что малые предприятия ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в течение следующих нескольких месяцев.

"Компании опасаются, что конфликт затронет их напрямую. Бизнес пугают высокие цены на энергоносители и сырье, что приведет к снижению прибыли", — предупреждает Le Figaro.