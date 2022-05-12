МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в первом квартале 2022 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 8,7%, а в квартальном — на 0,8%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Опрошенные порталом DailyFX аналитики полагали, что показатель вырос на 9% в годовом выражении и на 1% — в квартальном.

Отмечается, что объем ВВП страны сейчас на 0,7% выше, чем он был до пандемии в четвертом квартале (с октября по декабрь) 2019 года.

Рост в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в первом квартале 2022 года составил 0,4% в квартальном выражении и 9,9% — в годовом. Строительный сектор вырос на 1,7% в квартальном выражении и на 7,3% — в годовом.

Объем промышленного производства в Великобритании в марте снизился на 0,2% к февралю, добавляется в сообщении. Аналитики, полагали, что показатель вырос на 0,1% в месячном выражении.