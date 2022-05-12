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2022
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Медведев заявил риске ядерной войны
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Прямой конфликт России и НАТО создает риск перехода в полноценную ядерную войну, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. При этом накачивание... ПРАЙМ, 12.05.2022
экономика, мировая экономика, новости, дмитрий медведев, россия, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Прямой конфликт России и НАТО создает риск перехода в полноценную ядерную войну, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
При этом накачивание Украины оружием, подготовка войск и проведение учений Североатлантического альянса повышают вероятность такого конфликта, подчеркнул он.