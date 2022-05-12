МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Прямой конфликт России и НАТО создает риск перехода в полноценную ядерную войну, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

При этом накачивание Украины оружием, подготовка войск и проведение учений Североатлантического альянса повышают вероятность такого конфликта, подчеркнул он.