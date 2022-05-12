МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Из-за антироссийских санкций цены на энергоносители будут очень высокими, а инфляция продолжит расти. Это значит, что Европе остается только надеяться, что в этом году ничто не помешает европейцам отправиться в отпуск. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Bloomberg назвал лучшую мировую валюту по укреплению к доллару

"У них есть надежда на то, что этим летом пандемия не помешает отдыху людей, что может подстегнуть экономику стран Южной Европы", — говорится в статье.

Издание подчеркивает, что регион сильно пострадал от того, что Россия перестала покупать европейскую продукцию, а США проводят перераспределение трат в пользу штатов, которые производят энергоресурсы.

Автор The Wall Street Journal добавил, что, принимая во внимание быстрый рост цен и тот факт, что зарплаты людей остаются на том же уровне, их покупательная способность резко падает. К тому же цены на энергоресурсы выросли почти на 40%, отмечает издание. FT: отказ от российского газа дорого обойдется Евросоюзу

По мнению экономистов, что люди могут отказаться от долгосрочных покупок, но скорее всего захотят отправиться на пляж, где не были два года из-за пандемии.