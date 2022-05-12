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Путин примет участие в саммите ОДКБ
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Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите стран-членов ОДКБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что мероприятие состоится... ПРАЙМ, 12.05.2022
экономика, мировая экономика, новости, одкб, владимир путин, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите стран-членов ОДКБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что мероприятие состоится в Москве 16 мая, в день 30-летие организации. Участники проведут встречу и пообщаются в формате рабочего завтрака.
Ожидается, что по итогам саммита генсек ОДКБ Станислав Зась и премьер-министр председательствующей в организации Армении Никол Пашинян дадут информацию журналистам.