МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите стран-членов ОДКБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что мероприятие состоится в Москве 16 мая, в день 30-летие организации. Участники проведут встречу и пообщаются в формате рабочего завтрака.

Ожидается, что по итогам саммита генсек ОДКБ Станислав Зась и премьер-министр председательствующей в организации Армении Никол Пашинян дадут информацию журналистам.