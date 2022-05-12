МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный экономический кризис, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
По его словам, "близорукие, раздутые политические амбиции Запада" бьют по народам Европы и США, по их экономикам и национальным интересам. "Видим это, прежде всего, по резкому росту инфляции в Европе", — отметил президент.
Продолжение санкционной одержимости приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для ЕС и его граждан, а также для беднейших стран мира, подчеркнул Путин. Он заявил, что "вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран", которые готовы жертвовать всем остальным миром для сохранения своего глобального доминирования.
https://1prime.ru/world/20220512/836874253.html
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