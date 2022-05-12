МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Стремительно дорожающая жизнь стала главной проблемой для британских домохозяйств. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на благотворительную организацию StepChange, занимающуюся консультированием по вопросам задолженностей.

"Британским семьям рекомендовали привести свои финансы в порядок на фоне повышенного стресса из-за растущего кризиса стоимости жизни, который, как теперь говорят, стал главной проблемой для людей по всей Великобритании", — говорится в публикации.

При этом, согласно данным многочисленных прогнозов, ситуация будет только ухудшаться, отметили в издании.

Банк Англии предупредил, что над экономикой Соединенного Королевства нависла угроза рецессии.

"Инфляция может вырасти до 40-летнего максимума, превысив десять процентов к концу 2022 года, когда ожидается дальнейшее значительное повышение предельных цен на энергоносители", — говорится в прогнозе.

По оценкам Национального института экономических и социальных исследований 1,5 миллиона британских семей, то есть каждая двадцатая семья, столкнутся с небывалыми счетами на продукты питания и энергию, которые превысят их доход.

Между тем, опрос, проведенный компанией Britain Thinks, показал, что более 90% жителей Британии обеспокоены последствиями роста цен.

"Половина британских семей вынуждены меньше ездить на автомобиле или экономить газ и электричество дома", — показал опрос.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.

Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта инфляция ускорилась до 8,5 процента в годовом выражении — это рекорд с декабря 1981 года.