МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Украина с 24 февраля направила на военные нужды $8,3 миллиарда, перераспределив часть средств с других статей расходов, заявил в беседе с Reuters министр финансов страны Сергей Марченко. Об этом сообщает "Коммерсант". Конгресс США одобрил закон об облегчении долгового бремени Украины

Как заявил министр, $8,3 миллиарда были направлены "на все: от закупок и ремонта оружия до финансовой поддержки временных переселенцев". При этом он не уточнил, о каких конкретно статьях расходов идет речь.

По словам Марченко, украинское правительство смогло собрать в апреле лишь только 60% налоговых поступлений, а в мае-июне этот показатель может сократиться до 40-50%.

В то же время он заявил, что следует нарастить иностранную финансовую помощь Украине, ведь она вынуждена много расходовать "экстренные нужды".