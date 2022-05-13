МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост "Что будет дальше, или Мир после антироссийских санкций (совсем не прогноз)", в котором предупредил об ужасающих последствиях ограничительных мер в отношении России. СМИ: Запад хотел уничтожить Россию, но сам оказался на грани краха

По его словам, шаги, предпринимаемые Западом, приведут к разрушению ряда цепочек поставок, возможен крупный логистический кризис и крах иностранных авиакомпаний, которым запрещены полеты над Россией.

Кроме того, противостояние грозит усилением энергетического кризиса и возникновением в ряде стран валютно-финансового кризиса, связанного с подрывом устойчивости нацвалют.

"Усилится энергетический кризис в тех государствах, которые ввели "стреляющие в собственные ноги" санкции по поставкам российских энергоносителей, продолжится дальнейший рост цен на ископаемое топливо, замедлится развитие цифровой экономики в мире", — написал Медведев. В США объяснили, из-за каких санкций может начаться война с Россией

Санкции также грозят полноценным международным продовольственным кризисом с перспективой голода в отдельных странах, подчеркнул он.

Зампред СБ считает, что в мире будут образованы новые международные альянсы, основанные на прагматических критериях. Наступит упадок международных институтов (таких, как Совет Европы), неизбежны новые региональные конфликты и эпидемии.