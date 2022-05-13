МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в мае снизился до 59,1 пункта с апрельских 65,2 пункта, сообщается на сайте университета. Аналитики фиксируют рост потребительских расходов россиян

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя только до 64 пунктов.