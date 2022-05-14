МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, заблокировавший голосование по выделению Украине $40 миллиардов помощи в ускоренном порядке, заявил, что сочувствует Украине, но не желает ей успеха ценой банкротства США. Американцы оценили реальный размер трат США на помощь Украине

В четверг Рэнд Пол единолично заблокировал ускоренное принятие сенатом США законопроекта о выделении пакета дополнительной помощи Украине на общую сумму порядка $40 миллиардов. Сенатор выступил против, предложив внести поправку, которая предполагала ужесточение надзора за расходованием этих средств. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер отверг эту инициативу.

"Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны", — заявил Пол на радиостанции WMAL DC, комментируя свой протест.

Пол ранее выступил с заявлением, что "нельзя выкидывать 40 миллиардов без какого-либо надзора", предложив в ситуации в помощью Киеву назначить специального генерального инспектора — по примеру Афганистана.

В конце апреля президент США Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда на поддержку Украины, однако впоследствии эта сумма была увеличена до 40 миллиардов в самом конгрессе.

Отказ хотя бы одного сенатора приводит к блокировке процесса рассмотрения инициативы в ускоренном формате. Теперь сенаторы рассмотрят законопроект о выделении новой помощи Украине в обычном порядке. Нижняя палата американского конгресса — палата представителей — ранее на текущей неделе одобрила данную инициативу.

Как отмечали в Госдепартаменте США, Вашингтон, рассматривая вопрос о выделении Киеву пакета помощи в этом размере, рассчитывает на скорое разрешение кризиса вокруг Украины.