МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов США в пятницу обнародовало стратегию на 2022 год по борьбе с различными финансовыми нарушениями, к числу которых ведомство относит и попытки обойти введенные против России санкции. Евросоюз намерен утвердить новые санкции против России единым пакетом

Согласно документу, получившему название "Национальная стратегия по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием", данный комплекс мер среди прочего включает усилия по более эффективному выявлению "скрытых" в США активов попавших под санкции российских бизнесменов. Помимо этого, стратегия направлена на повышение прозрачности финансовой деятельности, связанной с офшорами, а также противодействие "всем формам незаконного финансирования".

"Борьба с пагубным влиянием незаконного финансирования на нашу финансовую систему, экономику и общество является неотъемлемой частью усилий по укреплению национальной безопасности и процветания США", — следует из документа.

В нем американский минфин отмечает, что, несмотря на достигнутый в США "значительный прогресс" на данном направлении, правительство должно "адаптироваться к изменяющейся среде угроз, а также к структурным и технологическим изменениям в сфере финансовых услуг, чтобы преуспеть в этой важнейшей борьбе".

Как утверждается в стратегии, после начала в феврале российской военной спецоперации на Украине попавшие под санкции предприниматели РФ "и их доверенные лица при содействии со стороны профессиональных помощников пытались или пытаются сделать анонимными и скрыть свои банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и иные активы, стремясь обойти финансовые ограничения". В этой связи ведомство предлагает в том числе расширить меры по упрощению обмена данными между различными американскими надзорными органами.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.