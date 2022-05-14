МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Для президента США Джо Байдена Украина стала идеальным аргументом для начала крестового похода в защиту демократии, пишет американское издание Foreign Policy. Однако многие страны отказались поддерживать Штаты и выступать против России. По мнению авторов издания, причина кроется в том, что Вашингтон сам опустился до уровня "дефектной демократии".

То, как Белый дом подает свое противостояние по отношению к Кремлю, не позволяет ему склонить на свою сторону большую часть мира.

В самом начале казалось, что специальная операция российского президента Владимира Путина на Украине станет для Байдена идеальным аргументом для начала глобального крестового похода в защиту демократических ценностей. "Ну разве можно найти лучший подкрепляющий довод, чем отважная и доблестная борьба храброй демократии с жестоким диктатором?", — задается вопросом редакция.

В марте текущего года, в своем выступлении в Польше, Байден заявил, что Украина сегодня находится на линии фронта "непрекращающейся борьбы за демократию и свободу". Однако предпринимаемые в последнее время Вашингтоном попытки представить ситуацию в качестве титанического всемирного сражения между демократией и самовластием,не дают хороших результатов. Исключение составляют западноевропейские союзники и давние партнеры США, в частности, Япония. Большая часть мира просто отказывается вставать под американские флаги.

По мнению обозревателя, первая проблема связана с тем, то большинство из стран нашего мира не являются демократиями либо имеют столько изъянов в своей якобы демократической системе. Поэтому американская риторика их не вдохновляет.

Вторая проблема: в глазах большей части нашего мира читающая другим нравоучения Америка — это серьезно занедужившая демократия, для которой первоначально необходимо исцелиться самой.

Эти проблемы были очень заметны на этой неделе в Вашингтоне, когда Байден приветствовал лидеров АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Большинство из стран-участников сами являются диктаторами или представляют однопартийные государства, не проявляющие никакой склонности к демократизации. Здесь был давний автократ Камбоджи Хун Сен; экс-генерал и действующий премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, захвативший власть в 2014 году в результате переворота. Присутствовали там и авторитарные лидеры Вьетнама, Лаоса и Брунея.

В среду, 11 мая, главный советник американского президента по Восточной Азии Курт Кэмпбелл признал: переговоры "порой могут быть несколько некомфортными". Однако он не стал напрямую поднимать вопрос о провале демократии в этом регионе.

Большинство из этих стран дали понять, что придерживаются нейтралитета в борьбе между Россией и Западом. Индонезия, даже пригласила Путина на саммит G20, который она будет проводить в ноябре 2022 года. "К членам АСЕАН присоединились многочисленные страны с Ближнего Востока, из Южной Азии, Латинской Америки и Африки. Среди них немало демократий, но там есть и весьма неприятная когорта диктаторов и демократов сомнительного качества, которые представляют большинство населения нашей планеты. И они не верят, что Россию, поставляющую в больших количествах нефть и газ, надо изолировать от мировой системы", — пишет автор.

Как сообщает в своем докладе Freedom House (доклад называется "Остановить упадок демократии в США"), "в условиях продолжающегося 16 лет упадка свободы в мире демократия в США несет серьезные потери". В докладе отмечается, что Соединенные Штаты опустились до уровня дефектных демократий, таких как Панама, Румыния и Южная Корея, и делается следующий вывод: "Ослабление американской демократии началось не с того момента, когда Трамп начал оказывать прямое давление на демократические институты и права. А его уход из Белого дома не положил конец этому кризису".

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