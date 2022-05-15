МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Число британцев, живущих в нищете, в 2023 году может достичь одного миллиона, предсказало агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Национального института экономических и социальных исследований NIESR. Об этом сообщает РИА Новости. Британия вводит новые санкции против России и Белоруссии

По оценкам аналитиков, в ближайшее время Великобритании угрожает рецессия, и если правительство не примет срочных мер по преодолению кризиса, 250 тысяч семей королевства скатятся в "крайнюю нищету".

Утверждается, что среди крупных экономик Великобритания переживает одно из самых серьезных потрясений из-за кризиса на Украине. Резкое повышение цен на энергоресурсы и напряженность на рынках труда вызвали рост инфляции. По данным NIESR, инфляция в стране к концу нынешнего года достигнет 14,4%, что станет самым высоким показателем за последние 40 лет, при этом экономика Великобритании потеряет 5%.