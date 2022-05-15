МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Санкционная война Запада против России привела к глобальной экономической дестабилизации, а если подобные меры будут приняты против Китая, мировая экономика рухнет, и Западу не удастся "спастись от этого обрушения", написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Об этом сообщает Lenta.ru. Сенатор: Россия заставит США компенсировать "отжатые" резервы

"Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов", — написал сенатор.

И это, по его мнению, стало "во многом неожиданным для самого Запада следствием той самой глобализации", которую западные страны "так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее".