МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Евросоюз оказался под экономическим давлением со всех сторон, и сегодня существуют сомнения, что Европейскому центробанку удастся избежать рецессии или стагфляции, "которой все так боятся", говорится в материале агентства Bloomberg. Об этом сообщает РИА Новости. В СМИ сообщили о готовности Евросоюза разрешить регулирование цен на газ

В материале агентства утверждается, что слова "рецессия" старательно избегают европейские центральные банки и политические лидеры. При этом отмечается, что инвесторы и топ-менеджеры компаний считают опасность рецессии реальной, особенно в государствах Европы.

Bloomberg напоминает, что об угрозе рецессии в еврозоне еще раньше предупреждали руководители и эксперты крупнейших финансовых организаций, в частности, JPMorgan Chase, HSBC и Goldman Sachs.

"Опасность рецессии оказалась в поле зрения на фоне серьезных препятствий, вставших перед экономикой еврозоны: сохраняющаяся высокая инфляция, продолжающийся кризис на Украине и связанный с ней усугубляющийся энергетический кризис", — указывает Bloomberg.

Поддерживающие Украину и объявляющие санкции против России страны вредят и своим собственным экономикам, говорится в материале.

Вместе с тем агентство отмечает, что предприятия Европы "подают признаки бедствия" на фоне рекордного роста цен и снижения спроса, которое усугубляется в связи со строгими локдаунами в Китае.

"Европа оказалась под давлением со всех сторон, заставляя инвесторов следить за тем, не подтолкнут ли они уже хрупкую экономику к рецессии", — заключает Bloomberg.