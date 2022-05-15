МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Запад выбрал неправильную санкционную политику в отношении России, считают авторы американского издания Project Syndicate. Экономисты представили три сценария влияния санкций на ВВП России

Подход, который запад применяет в виде запретов и ограничений, не отвечает интересам самих западных игроков, считают авторы.

По их мнению, есть другие пути достижения тех же самых целей.

Против России обрушили беспрецедентных масштабов и жёсткости санкции из-за Украины. Если судить по стандартам пропорциональности, то реакция Вашингтона и Брюсселя, а также их союзников, выглядит надлежащей. "Но если судить по стандартам последовательности, эффективности и справедливости, далеко не очевидно, что Запад выбрал правильную стратегию. Возможно, правительствам нужно пересмотреть схему санкционного режима", — пишет издание.

Пока что западные комментаторы делают акцент на силе ответных мер. Санкции затронули:

торговлю,

финансы,

государственные активы, в частности, заморожена значительная часть валютных активов Центробанка России,



иностранные инвестиции,

личные активы.

Часть спикеров считают, что нужны ещё более суровые санкции. В Евросоюзе пытаются достичь консенсуса в вопросе об отказе от импорта российской нефти до конца текущего года. Они считают, что платежи за поставки нефти финансируют военную машину Москвы.

Однако, пишут обозреватели издания, перед тем, как вводить новые меры против Кремля, власти Запада обязаны ответить на более фундаментальный вопрос: а действительно ли нынешняя стратегия санкций отвечает интересам Запада, или же есть иные пути достижения тех же самых целей лучшим образом?

Когда на кону, как мы наблюдаем сейчас, стоит само выживание международного порядка, то может получиться, что важна только цель.

Боевые действия в Украине со временем прекратятся, напоминают авторы. И тогда проявятся последствия тех средств, которые сейчас использует Запад.

"Даже в самых экстремальных ситуациях страны, приверженные демократии и верховенству закона, должны стремиться соблюдать определённые принципы.Одним из ключевых принципов должен быть запрет на экспроприацию, но Запад его нарушил, фактически захватив государственные валютные резервы России, то есть аннулировав требования на западные товары и услуги, которые Россия легитимно накопила за определённое время. Подобная конфискация задним числом — это одна из худших форм экспроприации", — пишет издание.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>