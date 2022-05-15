МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Страны Евросоюза (ЕС) намерены предложить компаниям-импортерам российского газа решение, которое позволит им не нарушать санкции при покупке топлива в России и в то же время "эффективно удовлетворять" требования, выдвинутые российским лидером Владимиром Путиным об оплате в рублях недружественным государствам, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. СМИ: подход Запада к санкциям против России оказался ошибочным

В частности, центр принятия решений ЕС разработал план по покупке газа у России без нарушения санкций.

Европейская комиссия предлагает: компаниям необходимо будет сделать четкое заявление о том, что при оплате в евро либо долларах по существующим контрактам они считают свои обязательства выполненными.

Исполнительный орган ЕС в ходе закрытого заседания сообщил властям стран союза, что руководство не мешает бизнес-структурам открывать счета в Газпромбанке. Им также будет позволено покупать газ в соответствии с санкциями. Экономисты представили три сценария влияния санкций на ВВП России

"Еще один ключевой момент заключается в том, что после того, как европейские компании произведут платеж в евро или долларах и заявят о выполнении своих обязательств, от российской стороны не должно требоваться никаких дальнейших действий в отношении платежа", — пишет агентство.