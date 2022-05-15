МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Для борьбы с рекордной за последние сорок лет инфляцией в США регулятор в лице ФРС может начать поднимать учетную ставку. Однако только этой мерой ситуацию выправить не удастся, рассказал агентству "Прайм" кандидат экономических наук, преподаватель факультета "Форсайт" РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Эксперт оценил шансы США побороть инфляцию

"Инфляция продолжает ускоряться в связи с высоким уровнем цен на энергоносители и прочее сырье на мировых рынках. Импульс роста цен в издержках транслируется в цену готовой продукции на потребительских рынках. Также вызывает беспокойство рост цен на продовольствие, прежде всего зерновые и масличные", — перечислил эксперт.

Разгон инфляции в США начался в 2021 году, когда еще вовсю работали программы QE в больших объемах и продолжали надувать пузыри практически на всех рынках, включая товарный.

ФРС только посредством ставки справиться с ситуацией не сможет. Необходимо сбалансировать рынок энергоносителей и продовольствия. "Быстрый рост ставки ФРС позволит лопнуть фондовым пузырям, но без баланса на рынках сырья сбить инфляционный навес вряд ли удастся", — прогнозирует экономист.

Показатель инфляции в 2% и ниже в США возможен в следующем 2023 году и только после сильного обвала на фондовых рынках.

"Могут обвалиться фондовые рынки, возможно будет трясти банковский сектор. Но на мой взгляд будет сделан выбор в пользу очередного спасения финансового сектора, поэтому экономика не рухнет. Возможно будут проблемы в секторах роста, но традиционный реальный сектор будет чувствовать себя неплохо", — считает собеседник агентства.

Если регулятор будет действовать слишком жестко, то это будет усиливать рост доллара на "форекс", что будет только на пользу американским конкурентам, так как экспорт в США будет весьма выгоден. "Для России в условиях санкций проблема американской инфляции выгодна, поскольку это усиливает поток валюты от экспорта, которую можно впоследствии использовать для приобретения готовой продукции из группы дружественных стран", — подытожил Домащенко.