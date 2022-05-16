МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Экономисты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) составили пять сценариев развития событий в мировой экономике и торговле на фоне ситуации в геополитике.Документ опубликова на сайте ВЭФ. СМИ: расширение НАТО может превратить Европу в пороховую бочку

В обзоре приводятся пять сценариев.

Первый предполагает отказ от связей с Россией и Белоруссией. В этом сценарии ожидается продление экспортных санкций и продолжение выхода с российского рынка международных брендов.

Второй сценарий рассматривает ситуацию с "реабилитацией" Москвы. В случае "убедительного" прекращения конфликта риск усугубления фрагментирования мировой торговой системы будет снижен.

Третий сценарий предполагает "реактивную фрагментацию". Это означает, что санкции могут коснуться в том числе тех стран, кто продолжит оказывать России поддержку.

Четвертый вариант предусматривает более тесную интеграцию государств-союзников. Они могут пойти на реформы, которые вводят общее регулирование в некоторых сферах.

Пятый вариант был озаглавлен фразой "неприсоединившиеся нищие". Он рассматривает сценарий, при котором ряд стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО) будут сотрудничать только с теми, кто разделяет их взгляды по вопросам "либерального мирового экономического порядка". Другие страны лишат привилегий.