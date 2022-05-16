МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Власти Евросоюза готовится к каскаду проблем, которые обрушатся на экономику стран региона из-за ситуации на Украине, пишет агентство Bloomberg. Reuters: российский рубль стал самой эффективной валютой в мире

"Надвигающаяся буря новых скачков цен на энергоносители, растущих цен на продовольствие и соответствующих социальных и экономических опасностей привлекает внимание брюссельских чиновников, которые опасаются многочисленных потрясений, обрушившихся на Европейский союз", — отмечает агентство.

Сложившаяся из-за Украины ситуация — уникальное сочетание угроз, которые в Евросоюзе ждут уже во втором полугодии 2022го.

В частности, опасения сосредоточены вокруг нормирования потребления энергии в странах ЕС, а также ухудшения условий жизни. Они "могут подвергнуть испытанию избирателей, чье терпение и без того на исходе, а также на уязвимости промышленного комплекса Германии перед остановками в случае прекращения поставок газа".

Экономика ЕС и государственные финансы в регионе оказались под новым давлением. В совокупности с усиливающимся энергетическим кризисом это создало "незнакомую почву, все последствия которой не осознали лица, принимающие решения, и советники, пережившие два года чрезвычайной ситуации с Covid-19".