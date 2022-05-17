МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск сказал, что экономика США, скорее всего, находится в рецессии. Об этом пишет агентство Bloomberg, которое отмечает, что подобное заявление расходится с мнением экономистов и имеющимися данными. Путин предсказал энергетическую судьбу Европы

"Вероятно, будет тяжело. Я не знаю — год, может быть, 12-18 месяцев", — отметил Маск, говоря о проблемах в американской экономике.

Миллиардер также посоветовал предприятиям следить за расходами и денежными потоками, и предположил, что рецессия — это не обязательно плохо, добавив, что он пережил их несколько за время работы в публичных компаниях.

"Обычно происходит следующее: если у вас бум, который длится слишком долго, вы получаете нерациональное распределение капитала — в основном деньги начинают сыпаться на дураков", — сказал он. Миллиардер считает, что рост цен произошел "просто из-за печатания денег".

"Честная причина инфляции заключается в том, что правительство напечатало на миллион больше денег, чем оно имело. Это не то чтобы, знаете ли, суперсложно", — сказал предприниматель.

Опасения по поводу рецессии в последнее время усилились, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) ужесточает денежно-кредитную политику, чтобы помочь снизить инфляцию, которая достигла самого высокого уровня с начала 1980-х годов.

Тем не менее, согласно последнему ежемесячному опросу экономистов Bloomberg, вероятность спада в настоящее время составляет 30%. Экономика США сократилась в годовом выражении на 1,4% в первом квартале. Однако показатели спроса (потребительские расходы и бизнес-инвестиции) ускорились в начале 2022 года.