Швеция и Финляндия передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс
Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Столтенбергу заявки на присоединение к альянсу
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Церемония прошла в торжественной обстановке в среду 18 мая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, процедура транслировалась на сайте НАТО.
Столтенберг поприветствовал запросы Финляндии и Швеции, назвав это событие "историческим шагом". "Ваше членство в альянсе укрепит нашу общую безопасность", — заявил он и отметил, что Североатлантический альянс рассчитывает на "быстрые шаги" в данном вопросе.
Генсек подчеркнул, что интересы безопасности всех союзников должны приниматься в расчет, и подтвердил позицию НАТО о том, что "каждая нация имеет право на определение собственного пути".
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе.
https://1prime.ru/world/20220518/836920055.html
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