БРЮССЕЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Церемония прошла в торжественной обстановке в среду 18 мая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, процедура транслировалась на сайте НАТО. СМИ: расширение НАТО может превратить Европу в пороховую бочку

Столтенберг поприветствовал запросы Финляндии и Швеции, назвав это событие "историческим шагом". "Ваше членство в альянсе укрепит нашу общую безопасность", — заявил он и отметил, что Североатлантический альянс рассчитывает на "быстрые шаги" в данном вопросе.

Генсек подчеркнул, что интересы безопасности всех союзников должны приниматься в расчет, и подтвердил позицию НАТО о том, что "каждая нация имеет право на определение собственного пути".

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе.