МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Заявления Ирана о сотрудничестве с Россией пока скорее политические, но у сторон есть потенциал обмена технологиями в нефтегазовой отрасли. Об этом заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт объяснил, почему Иран не сможет заменить Россию на рынке газа

Россия и Иран входят в число "лидеров" стран, против которых были введены санкции: недавно Москва, после начала операции на Украине, возглавила список, опередив Тегеран. В этих условиях стороны настроены развивать сотрудничество. В интервью РИА Новости посол Ирана Казем Джалали заявил, что Россия и Иран достигли хороших решений в нефтегазовой сфере, и Тегеран передал Москве "карту сотрудничества" в этой отрасли.

"Если говорить о том, как Иран может помочь преодолеть нефтяное эмбарго, в текущих условиях, наверное, помощь Ирана может быть ограниченной. Скорее это чисто политический жест, в котором мы демонстрируем солидарность двух стран в условиях санкционного противодействия или противостояния со странами Запада", — прокомментировал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Завкафедрой экономики промышленности РЭУ им. Плеханова Андрей Быстров тоже отметил взаимосвязь санкций и сближения двух стран: "Скорее всего, эффект стоит ожидать от взаимодействия, скажем так, двух "братьев по несчастью", попавших в одинаковую ситуацию, которые могут друг другу предоставить рынки и оказывать услуги — те, которые они могут".

В то же время эксперты считают, что в Иране есть хороший задел для инвестиций и продажи российских компетенций и технологических решений. "Те технологии, которыми обладает Россия с точки зрения разведки, обработки, добычи, переработки нефти и газа, могут быть взаимно использованы и обогащены", — говорит Быстров.

Громов в свою очередь добавил, что Иран для России — это перспективный рынок для продажи инжиниринговых решений, использования своих технологических компетенций, вложения инвестиций.