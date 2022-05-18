МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Пшеница рекордно подорожала, всё больше стран находятся под угрозой продовольственной безопасности из-за ее дефицита.

Крупнейшие производители сокращают экспорт зерна. Мир уже лишился экспорта из России и Украины — ключевых поставщиков на мировой рынок. Сейчас поставки остановила и Индия. Запад бросает в адрес России обвинения в развязывании "пшеничной войны". О том, готовы ли накормить рынок оставшиеся экспортеры, станет ли пшеница "новым золотом" и зачем Запад хочет освободить Украину от зерна, рассказали "Известия". Эксперт рассказал, что выбьет почву из-под ног доллара

С начала года пшеница подорожала более чем на 60% на фоне ситуации вокруг России и Украины, которые обеспечивают почти треть мирового экспорта пшеницы. В начавшемся в июле сезоне 2021-2022 на долю российских поставщиков пришлось 16% экспорта пшеницы в мире, украинских — 10%.

Затем начиная с февраля Россия ограничила экспорт зерновых (пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы) за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня. Это потребовалось для защиты внутреннего рынка в условиях беспрецедентных внешних ограничений.

Проблемы возникли как раз в тот момент, когда мировые запасы истощились. Международные компании разрывают давние деловые связи и покидают Россию, провоцируя перебои с поставками. Так, например, Евросоюз запретил сотрудничество с Новороссийским морским торговым портом, где отгружают более половины экспортного зерна.

Проблема с экспортом из-за боевых действий и у другого крупного поставщика — Украины. В ООН сообщили о невозможности использовать около 4,5 миллионов тонн зерна, которые находятся в украинских портах. В апреле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится треть мирового производства сельскохозяйственных культур.

Зерновой кризис уже сильно ударил по Египту с Ливаном, где Москва и Киев удовлетворяли потребность в пшенице на 80%. В Ливане уже сейчас все признаки хлебного кризиса: пшеницу продают строго по карточкам и лишь для выпечки, перед пекарнями выстраиваются огромные очереди.

И дело тут не только в потере прямого российского импорта. Как отмечает Международный исследовательский институт продовольственной политики (IFPRI), страны Ближнего Востока и Северной Африки реэкспортируют муку и другие продукты переработки пшеницы, что и поддерживает их бюджеты.

В Африке голодало порядка 300 миллионов человек. Торговый оборот континента с Россией — 4 миллиарда долларов, и это на 90% пшеница. Возникший из-за санкций и логистических проблем хаос с поставками существенно повышает риск "полномасштабного голода" в регионе. Теперь пострадает и Азия.

Эксперты предполагают, что спасти мировой рынок от зернового коллапса могли бы другие ключевые экспортеры — США (26 млн т), Канада (25 млн т, или почти 12,4% мирового экспорта), Франция (19 млн т), Германия (9,2 млн т). Но будут ли готовы ли все эти страны делиться собственным зерном с нуждающимся? Наблюдатели в этом сомневаются. С большой долей вероятности Запад придержит зерно, забыв о голодающих и поставив в приоритет собственную продовольственную безопасность.

Как будет дальше развиваться ситуация на рынке, пока непонятно. С одной стороны, проблемы с поставками такого широко производимого в мире товара как пшеница, скорее всего, временные. Как отмечает главный аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Виктор Трунев, скорее всего, они будут решены новым урожаем и восстановлением поставок из Украины и России.

С другой стороны, никто не может точно сказать, как долго на рынке будет сохраняться дефицит. "Новым золотом" пшеница вряд ли станет — товар слишком волатильный и скоропортящийся. Но манипуляций не избежать. Например, наблюдатели не исключают, что в такой ситуации западный мир с большой вероятностью будет вынужден просить Россию и Китай просто поделиться едой в обмен на отмену санкций, наложенных на оба государства. СМИ: США и Европа прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины

Пока же в ЕС предлагают Киеву "помощь" и нацелились на ее зерно. Как заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, нужно "помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. А поскольку украинские хранилища сейчас забиты, их "необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая".

"Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно", — сказал Боррель.