МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Развернутая против России санкционная война резко дестабилизировала социально-экономическую обстановку в мире. В результате многие страны находятся на грани голода. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Business Insider рассказал о головной боли Европы из-за Москвы

"В результате развернутой против России санкционной войны резко дестабилизирована социально-экономическая обстановка во всем мире, многие страны поставлены на грань голода", — говорится в приветствии Патрушева участникам проходящей в среду в Москве встречи руководства аппарата Совбеза РФ с главами дипломатических представительств иностранных государств в России.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.