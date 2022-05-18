ВЕНА, 18 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Австрии в апреле ускорилась до 7,2% — максимума с октября 1981 года, сообщает федеральное статистическое бюро страны. Инфляция в еврозоне в апреле осталась на уровне 7,4%

"В апреле 2022 года потребительские цены в сравнении с прошлым годом вновь значительно выросли — на 7,2%. Такой высокий темп роста цены мы видели в Австрии в последний раз в октябре 1981 года. Тогда стоимость нефти резко подскочила вследствие Ирано-иракской войны. Сейчас наряду с ценами на топливо и энергетику решающим фактором являются цены на продовольствие", — приводятся в сообщении слова генерального директора Тобиаса Томаса.

Так, цены на транспорт увеличились в среднем на 17,7% (в марте на 15,9%), их доля в общем темпе роста цен составляет 2,44 процентного пункта. Рост обусловлен удорожанием топлива (49,1% в апреле), в частности, цены на авиабилеты выросли в апреле на 45%. Цены на энергоснабжение домохозяйств увеличились почти на 29%, цены на продукты питания — на 8,4%.