МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Европейский Союз с подачи Вашингтона объявил России тотальную экономическую войну, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Патрушев предупредил об угрозе голода из-за санкций против России

По ее словам, Запад развязал кампанию по обвинению Москвы в "провоцировании" глобального продовольственного кризиса. При этом ключевой тезис состоит в том, что действия РФ на Украине ведут к дефициту продовольствия и голоду в беднейших странах, обратила внимание Захарова.

"Все помним, как коллективный Запад думает, в первую очередь, о беднейших странах, они думают, как сделать из обычных стран — беднейшие в свою пользу", — подчеркнула она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Брюссель, не думая о последствиях, в "привычной для себя манере" вводит международное сообщество в заблуждение и занимается "откровенной подтасовкой" истинных причин ситуации, сложившейся на продовольственном рынке.

Захарова призвала мировое сообщество не поддаваться на провокации Запада и понимать, что недружественные России страны готовы использовать создаваемые им сложности с глобальной продовольственной безопасностью в своих интересах.